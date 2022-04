Zidane lo toglie alla Juve: l’operazione è in chiusura

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna non sono positive per il calciomercato della Juventus. L’affare è vicino ad andare in porto

E’ un ‘sogno’ di molti tifosi della Juventus, un sogno che a quanto pare è destinato a rimanere tale. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano chiaro: è vicinissimo a firmare per il top club europeo. Decisivo un grande ex bianconero: Zinedine Zidane.

Fermo da quasi un anno, ovvero dalla fine della scorsa stagione quando ha detto addio al Real Madrid, il tecnico transalpino è ora pronto a tornare su una panchina. Non della Nazionale, a cui ambisce da tempo, bensì su quella del Paris Saint-Germain. Dopo l’ennesimo fallimento europeo, Al-Khelaifi avrebbe deciso di silurare Pochettino una volta terminata questa annata, con il sostituto già individuato in appunto Zinedine Zidane. Il 49enne di Marsiglia viene dato già al lavoro per plasmare un Psg a sua immagine e somiglianza. Tra i primi obiettivi c’è lui, Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pogba vicinissimo al Psg

Per ‘ElNacional.cat’ Pogba viaggia spedito verso il Paris Saint-Germain. Ovviamente a costo zero, considerato che è in scadenza di contratto col Manchester United. Il suo agente Mino Raiola, in eccellenti rapporti col club parigino vedi Donnarumma, sarebbe in trattativa molto avanzata con Leonardo e soci per la firma del classe ’93, una firma ‘sponsorizzata’ da Zidane che spezzerebbe definitivamente i sogni di molti, moltissimi juventini.