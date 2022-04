De Ligt può lasciare la Juventus, ma ad una sola condizione

Matthijs de Ligt è sempre più un leader all’interno dello spogliatoio della Juventus, ma il suo addio potrebbe arrivare ad una condizione

I bianconeri si sono rialzati subito dopo la sconfitta interna contro l’Inter e in Sardegna sono andati a prendersi i tre punti, per lo scudetto però sembra essere troppo tardi ormai.

Quella che sta andando a concludersi non è stata una stagione semplice per la Juventus, che nemmeno con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina è riuscita a trovare la solidità di un tempo. In mezzo a molte difficoltà, però, si è messo in luce un nuovo leader: Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, complici le molte assenze di Bonucci e Chiellini, è divenuto un elemento imprescindibile per l’undici bianconero: oltre a grandi prestazioni difensive, poi, ha messo a segno anche gol pesanti. La sua permanenza a Torino in estate, però, non è così scontata.

Tante big pensano a de Ligt | La Juventus può accettare un’offerta ‘folle’

L’investimento fatto dalla Juventus nel 2019 per portare Matthijs de Ligt a Torino è stato imponente, ma la volontà era quella di assicurarsi il difensore più promettente al mondo. A tre anni di distanza, la crescita dell’olandese appare evidente e quest’anno si è imposto come uno dei migliori difensori della Serie A. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i bianconeri stanno lavorando al rinnovo del contratto di de Ligt: questo, però, non esclude una sua possibile cessione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus sarebbe disposta a lasciar partire l’olandese solamente ad una condizione: l’offerta da parte dei club interessati deve essere ‘folle’. In estate si attiverà la clausola da 120 milioni di euro, che però difficilmente verrà pagata da qualche club, ma un’offerta superiore ai 100 milioni di euro non è da escludere. Soprattutto perché sulle tracce di de Ligt ci sono club come Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e PSG. Insomma, la Juventus vorrebbe proseguire insieme all’ex Ajax, che potrebbe ereditare anche la fascia di capitano da Chiellini, ma un’offerta folle potrebbe far saltare il banco.