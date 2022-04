La Juve vuole il bomber: la ‘scelta’ è un ritorno incredibile

La Juve è vigile sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per migliorare la rosa a disposizione di Allegri. Occhio a un nome pazzesco per l’attacco

Il destino nel calcio e nel calciomercato, a volte, disegna dei percorsi impossibili che poi all’improvviso diventano incredibili e tutto a un tratto concreti.

Ci siamo abituati, ma non vuol dire che non sia speciale, in certi casi, seguire alcune piste. Una vicenda che ha sconfinato dai semplici confini del pallone diventando caso e poi giurisprudenza è stata quella di Luis Suarez. Il calciatore è stato accostato a più riprese alla Juve, poi non se n’è fatto nulla. Parliamo di un attaccante, di un talento che ha scritto la storia del calcio e l’ha fatto con le maglie pesantissime di Ajax, Liverpool, Barcellona e poi Atletico Madrid. Il classe 1987 andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, diventando così un profilo appetibile per molti club in ottica calciomercato. E tra questi potrebbe spuntare nuovamente la Juve, almeno nelle speranze dei tifosi.

Calciomercato Juve, i tifosi ora votano Suarez

Quest’oggi, infatti, nel consueto sondaggio proposto ai nostri utenti sul nostro profilo Telegram, abbiamo chiesto quale tra gli attaccanti con grande qualità ed esperienza in questione facesse maggiormente al caso della Juve. I profili in lizza erano Edinson Cavani, Alexandre Lacazette, Dries Mertens e proprio Luis Suarez. Quest’ultimo ha vinto con il 35% delle preferenze, davanti a Cavani fermo a 26%.

Una pista sicuramente suggestiva e che scatenerebbe le attenzioni dei tifosi bianconeri che già un paio di stagioni fa avrebbero desiderato il bomber in squadra. Ora, al fianco o come primo sostituto di Dusan Vlahovic, uno come Suarez farebbe certamente comodo. Vedremo se il sogno, finalmente, diventerà realtà per la Vecchia Signora.