CMIT TV | Zaniolo dice addio alla Roma, Juve gelata: cosa sta succedendo

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta in bilico, con la Juve (ma non solo) alla finestra. Cosa sta succedendo attorno al centrocampista

Si parla sempre tanto, troppo, ma è inevitabile, del destino di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo, il cui talento è indubbio, sta facendo fatica a imporsi nella Roma di José Mourinho. E sicuramente a trovare continuità.

Contro la Salernitana, il trequartista è subentrato ed è andato anche vicino al gol, regalando qualche folata delle sue, palla al piede. In ogni caso, il destino dell’ex Inter resta fortemente in bilico con la Juve alla finestra e che sembra pronta ad assicurarsi le prestazioni del calciatore. Vedremo a fine stagione, ma il calciomercato attorno al numero 22 di Mourinho è vibrante e non c’è solo la Vecchia Signora che desidera inserirlo in rosa nel prossimo anno.

Zaniolo pronto a salutare la Roma: non c’è solo la Juve

La notizia è proprio questa: sia dall’Inghilterra (soprattutto) che dalla Spagna vogliono acquistare Zaniolo. Lo ha rivelato Enrico Camelio ai microfoni della CMIT TV. L’opinionista dà praticamente per certo l’addio alla Roma: “Il percorso di Zaniolo qui a Roma è finito. Ad oggi va, in Inghilterra: la Roma vuole venderlo, lui vuole andare via. La valutazione si aggira intorno a 50 milioni di euro, ma le offerte sono arrivate intorno a 35 milioni. La Roma vuole di più, chiaramente, ma per Zaniolo sono arrivate una proposta dall’Inghilterra e un sondaggio dalla Spagna”. Vedremo, dunque, se arriveranno altre offerte per Zaniolo e se il futuro del trequartista proseguirà davvero lontano dall’Italia e dalla Serie A.