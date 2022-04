Svolta a centrocampo, contatti avviati: Inzaghi e Mourinho ko

Inter e Roma lavorano sul centrocampo del futuro. Un calciatore accostato ad entrambe potrebbe però finire altrove

Mentre il campionato di Serie A entra nel vivo con una corsa scudetto più agguerrita che mai, al di fuori del terreno di gioco le società lavorano già in vista della prossima sessione di calciomercato. L’Inter è tra le big che in estate dovrà certamente cambiare qualcosa, soprattutto tra le seconde linee a centrocampo visti gli addii di Vidal e Vecino e la posizione per nulla salda di Gagliardini. In particolare servirà un vice Brozovic e in questo senso tra i profili recentemente accostati al club meneghino c’è anche Xeka, portoghese del Lille classe 1994.

Il mediano lusitano è in scadenza di contratto ed in Italia era stato avvicinato anche al centrocampo della Roma, dove in panchina c’è il connazionale Josè Mourinho pronto a metter mano sulla rosa a disposizione.

Calciomercato, Inter e Roma a bocca asciutta: Xeka nel mirino del Benfica

Il contratto di Xeka, che in stagione ha messo a referto due reti in 22 apparizioni di Ligue 1, scadrà a giugno e dovrebbe lasciare il Lille a parametro zero. A proposito del mediano lusitano che piace a Inter e Roma, secondo quanto evidenziato da ‘Record’, il centrocampista in uscita dal campionato francese sarebbe nel mirino del Benfica. Stando al quotidiano portoghese inoltre l’entourage del calciatore avrebbe già anche avviato contatti con la dirigenza della società di Lisbona e nello specifico col presidente Rui Costa.

Le discussioni per un suo ritorno in patria, con buona pace anche delle italiane interessate a lui, sarebbero state avviate. Xeka era arrivato al Lille nel 2017 ed ha vissuto anche un periodo di prestito al Digione prima di tornare a brillare con la maglia dei campioni di Francia uscenti, che si apprestano a cedere lo scettro ad un inarrestabile Paris Saint Germain.