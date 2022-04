Il top club lo ha scaricato: ritorno di fiamma dell’Inter

L’Inter sarebbe tornata sulle tracce del big la cui stagione è stata fallimentare. Possibile affare in prestito

E’ stato un flop totale, complice lo scarso feeling con l’allenatore e una condizione fisica mai del tutto brillante. Il suo addio a fine stagione non è nemmeno quotato, tanto è certo. E per qualche fonte il suo futuro potrebbe essere in Italia, nella squadra a cui è stato vicino un annetto fa.

Stiamo parlando di Georginio Wijnaldum, olandese di stanza al Paris Saint-Germain. Ancora per poco, visto che andrà sicuramente via in estate nonostante un contratto di altri due anni da circa 9 milioni a stagione. Lo stipendio è uno degli ostacoli al trasferimento, partendo da presupposto che i parigini potrebbero però regalare o quasi il cartellino preso a zero nemmeno un anno fa. C’è l’ipotesi prestito che può agevolare le italiane, su tutte l’Inter in ottimi rapporti col Psg e con la quale il 31enne ex Liverpool fu vicino ad accordarsi tra dicembre 2020 e gennaio 2021, a 6-7 mesi dalla scadenza del suo contratto coi ‘Reds’.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Wijnaldum: sfida a Simeone

Secondo ‘fichajes.net’ proprio i nerazzurri sono i più decisi a mettere le mani su Wijnaldum, il quale farebbe comodo pure come alternativa a Brozovic. Per il sito spagnolo, il club di viale della Liberazione è pronto a sfidare l’Atletico Madrid del grande ex Diego Simeone.