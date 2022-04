Serie A, Torino-Milan 0-0: Pioli stecca, ora l’Inter è potenzialmente prima

Torino-Milan, posticipo domenicali, finisce a reti bianche: i rossoneri falliscono l’allungo e sentono l’Inter più vicina

Finisce a reti bianche Torino-Milan e i rossoneri si rammaricano per aver perso due punti importanti in ottica scudetto. Un pareggio che porta l’Inter potenzialmente al primo posto, vincendo il recupero contro il Bologna.

Nel primo tempo i rossoneri provano a fare la partita, ma non riescono a rendersi pericolosi con costanza dalle parti di Berisha. Ci prova Calabria senza successo, mentre Saelemaekers protesta per un contatto in area con Ricci. Doveri lascia proseguire così come non punisce con il secondo giallo un fallo di Tomori, facendo protestare questa volta i granata.

Nella ripresa il Milan prova a spingere sull’acceleratore ma il Torino risponde colpo su colpo ed è Maignan a salvare i rossoneri con un grande intervento su conclusione di Vojvoda. Dall’altra parte ci prova Tonali, ma la sua conclusione è centrale. Nel finale ci prova Pellegri, poi proteste per un presunto fallo su Brahim Diaz ma Bremer è in anticipo sul pallone. Finisce 0-0: per il Milan è un’occasione persa, l’Inter ora è potenzialmente prima.

TORINO-MILAN 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 68, Inter* 66, Napoli 66, Juventus 62, Roma* 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Hellas Verona 45, Torino* 39, Udinese** 36, Bologna** 34, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria* 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana** 17.

*Una partita in meno

**Due partite in meno