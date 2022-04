Serie A, Genoa-Lazio 1-4: Sarri vola con un Immobile da record

Grande prova della Lazio di Maurizio Sarri contro il Genoa a Marassi: successo biancoceleste col poker, bomber Ciro Immobile da record

La brutta sconfitta nel derby non ha lasciato il segno. La Lazio di Maurizio Sarri centra la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo interno contro il Sassuolo di settimana scorsa, prendendosi tre punti molto convincenti.

I capitolini dominano il Genoa di Blessin guidati da un super Ciro Immobile. A sbloccare la sfida, però, è Adam Marusic, al 31esimo del primo tempo. A quel punto si scatena il centravanti partenopeo. Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, l’ex Juventus trova il raddoppio battendo Sirigu con una girata in area immediata e precisa verso l’angolino.

Serie A, Genoa-Lazio 1-4: tabellino e classifica

Nella ripresa (63′), la punta fa carambolare la palla contro l’estremo difensore rossoblù e insacca di testa. Appena cinque minuti più tardi, i padroni di casa rientrano momentaneamente in partita grazie alla sfortunata autorete di Patric. Ma al 76esimo Immobile chiude definitivamente i conti mettendo a segno una favolosa tripletta.

Raggiunge da solo il quattordicesimo posto a quota 179 gol nella classifica marcatori all time della Serie A, staccando un certo Boniperti. I biancocelesti superano la Roma (in attesa del risultato con la Salernitana) e confermano di essere vivi in ottica Europa. Altro ko, invece, per Blessin, dopo quello contro il Verona.

Genoa-Lazio 1-4: 31′ Marusic (L), 45+1′, 63′ e 76′ Immobile (L), 68′ aut. Patric (L)

CLASSIFICA Serie A: Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli* 66, Juventus 62, Lazio 55, Roma* 54, Atalanta** 51, Fiorentina** 50, Hellas Verona 45, Sassuolo* 43, Torino** 38, Bologna** 34, Empoli 34, Udinese*** 33, Spezia 33, Samdoria* 29, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 22, Salernitana*** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno