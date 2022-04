Roma-Salernitana, Nicola furioso con la panchina giallorossa: il gesto di Mourinho

L’episodio è accaduto al termine della partita tra Roma e Salernitana: Nicola furiosa, Mourinho placa gli animi

Una partita densa di emozioni, nervi spesso tesi con qualche scaramuccia in campo. Vista l’importanza dei tre punti in palio all’Olimpico, Roma e Salernitana hanno dato tutto e alla fine i giallorossi hanno avuto la meglio.

Soprattutto nel secondo tempo, con gli animi tesi che sono sfociati in qualcosa di troppo. In particolare dalla panchina della Roma è partita evidentemente qualche parola di troppo nei confronti di quella della Salernitana. Davide Nicola ha ascoltato tutto ed è letteralmente scattato, verso i collaboratori giallorossi. In particolare Salvatore Foti, il vice di Mourinho, che si è fatto scappare una parola di più. Mourinho ha visto la scena, ha compreso che stavolta in torto era uno dei suoi ed è intervenuto per placare gli animi e fare da paciere. Nel post-partita, poi, lo Special One chiede anche ufficialmente scusa alla panchina della Salernitana e al suo allenatore. Tutto rientrato, cose di campo.