Vittoria col brivido della Roma: Perez e Smalling ribaltano la Salernitana

La Roma vince in rimonta contro la Salernitana, all’Olimpico finisce 2-1: Carles Perez e Smalling regalano i tre punti a Mourinho

Un primo tempo che ha lasciato ‘scossi’ i giallorossi dopo il missile terra-aria di Radovanovic, che ha portato in vantaggio la Salernitana: nella ripresa è cresciuta ancora di più la spinta della squadra di Mourinho.

Un grande impatto con la partita quello di Nicolò Zaniolo, che dal momento del suo ingresso ha creato molte occasioni e ha dato maggiore concretezza all’attacco della Roma. Nella ripresa la spinta dei giallorossi riesce a ribaltare il risultato, anche se per il pareggio gli uomini di Mou hanno dovuto aspettare fino all’81esimo minuto. Un mancino fatato di Carles Perez, con il pallone messo coi giri giusti nell’angolo più lontano. Il gol del definitivo sorpasso, invece, porta la firma di Smalling: calcio di punizione battuto in maniera insidiosa da Veretout e piattone del centrale inglese. Tre punti pesanti per la Roma, che supera la Lazio in classifica.

TABELLINO E CLASSIFICA

Roma-Salernitana 2-1: 22′ Radovanovic (S), 81′ Perez (R), 85′ Smalling (R)

CLASSIFICA SERIE A:

Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli 66, Juventus 62, Roma* 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Hellas Verona 45, Torino** 38, Udinese** 36, Bologna** 34, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria* 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana** 17.

*Una partita in meno

**Due partite in meno