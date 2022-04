Calciomercato.it seguirà in tempo reale Venezia-Udinese, gara del trentaduesimo turno decisivo nella lotta salvezza

Se non è ultima spiaggia, poco ci manca. Dopo la sconfitta in zona recupero contro lo Spezia, il Venezia non può più permettersi passi falsi se vuole continuare ad alimentare le speranze salvezza. In quest’ottica, la sconfitta del Cagliari contro la Juventus rappresenta un assist formidabile per tentare l’aggancio ai sardi in classifica, con una gara ancora da recuperare.

Reduci da cinque sconfitte consecutive, i lagunari vanno a caccia di una vittoria che manca da quasi due mesi (il 12 febbraio il successo in casa contro il Torino) per evitare lo spettro di un ritorno immediato in Serie B. La squadra allenata da Paolo Zanetti dovrà tuttavia misurarsi contro un avversario ostico. Fatta eccezione per la sconfitta di Napoli, i ragazzi di Gabriele Cioffi hanno collezionato nove punti nelle ultime sei gare e sono reduci dal roboante 5-1 contro il Cagliari. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Venezia-Udinese

VENEZIA (4-3-2-1): Maenpaa; Ebuehi, Modolo, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Crnigoj, Johnsen; Henry. All. Zanetti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A:

Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli* 66, Juventus 62, Lazio 55, Roma* 54, Atalanta** 51, Fiorentina** 50, Hellas Verona 45, Sassuolo* 43, Torino** 38, Bologna** 34, Empoli 34, Udinese*** 33, Spezia 33, Samdoria* 29, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 22, Salernitana*** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno