Calciomercato.it vi offre in tempo reale Torino-Milan, match della trentaduesima giornata fondamentale nella corsa scudetto

Dopo il mezzo falso e il pareggio casalingo per 0-0 contro il Bologna, il Milan scende in campo questa sera per tentare di riprendere a pieno regime la corsa Scudetto. Con i cugini dell’Inter che hanno ancora una gara da recuperare, i rossoneri sono obbligati a vincere in casa del Torino per mantenere intatte le ambizioni di vittoria finale.

Senza l’infortunato Florenzi, Stefano Pioli ha deciso di cambiare qualcosa in attacco per tentare di scardinare una delle difese che concede meno occasioni da gol alle squadre avversarie. Per merito anche di Bremer, obiettivo sensibile di rossoneri e Inter e osservato speciale nella gara di questa sera. Al pari di Andrea Belotti, in scadenza a giugno e più volte accostato alla società milanista. Ivan Juric non ha alcuna intenzione di farsi distrarre dalle dinamiche di mercato e tenterà di rompere una maledizione che dura ormai da sei partite tra campionato e Coppa. Tra i granata c’è, inoltre, la voglia di riscattare la clamorosa sconfitta dello scorso anno (1-7). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Milan

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. All. Juric

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli 66, Juventus 62, Roma* 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Hellas Verona 45, Torino** 38, Udinese** 36, Bologna** 34, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria* 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana** 17.

*Una partita in meno

**Due partite in meno