Serie A, Napoli-Fiorentina 2-3: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

Il Napoli ospita la Fiorentina nel big match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno, tra due squadre in forma che sognano in grande.

Reduci da tre vittorie consecutive tra cui quella della settimana scorsa con l’Atalanta, gli azzurri di Spalletti vogliono allungare la striscia di successi per portarsi in testa alla classifica in attesa della gara del Milan impegnato stasera a Torino. Ma i viola di Italiano puntano a bissare il successo (ai supplementari) di Coppa Italia ottenuto in terra campana per proseguire la corsa ad un posto nelle competizioni europee. All’andata i partenopei si imposero 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Zielinski, Lobotka, Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

CLASSIFICA:

Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli* 66, Juventus 62, Lazio 55, Roma* 54, Atalanta** 51, Fiorentina** 50, Hellas Verona 45, Sassuolo* 43, Torino** 38, Bologna** 34, Empoli 34, Udinese*** 33, Spezia 33, Samdoria* 29, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 22, Salernitana*** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno