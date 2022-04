DIRETTA Serie A, Genoa-Lazio 0-2 | Intervallo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Blessin e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Lazio fa visita al Genoa nel lunch match domenicale valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Da un lato i biancocelesti di Sarri vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Sassuolo per scavalcare almeno momentaneamente i ‘cugini’ della Roma al quinto posto in classifica. Dall’altro i rossoblu di Blessin hanno bisogno di rialzare subito la testa dopo la sconfitta contro il Verona per continuare la propria corsa salvezza. All’andata i biancocelesti si imposero 3-1. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Marassi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Lazio

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Galdames, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Piccoli. All. Blessin

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Milan 67; Napoli e Inter 66; Juventus*** 62: Roma 54, Lazio 52; Atalanta* 51; Fiorentina* 50; Verona*** 45; Sassuolo 43; Torino* 38: Bologna* e Empoli 34***; Udinese** e Spezia*** 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più