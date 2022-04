Diretta Roma-Salernitana | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale il match dell’Olimpico Roma-Salernitana, posticipo delle 18 della trentaduesima giornata

Reduce dalla sfortunata sconfitta in Conference League contro il Bodo, la Roma va a caccia dell’undicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Senza lo squalificato Lorenzo Pellegrini, la squadra di José Mourinho ospita la Salernitana nella trentaduesima giornata di Serie A e attuerà un po’ di turnover in vista della sfida di giovedì sera, decisiva per l’accesso alle semifinali di Conference.

L’allenatore portoghese ha messo in guardia i suoi per non rischiare di non perdere sotto gamba l’impegno contro una squadra che è praticamente all’ultima spiaggia. Solamente un’impresa all’Olimpico, infatti, potrebbe mantenere in vita le speranze di salvezza. Una missione difficile per la squadra di Davide Nicola, resa ancor più complicata dalle assenze di Bonazzoli e Fazio per squalifica, che vanno ad aggiungersi a quelle di Perotti e degli altri infortunati. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Roma-Salernitana

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham. All.: Mourinho.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly L., Bohinen, Obi; Djuric, Ribery. All.: Nicola.

CLASSIFICA SERIE A:

Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli* 66, Juventus 62, Lazio 55, Roma* 54, Atalanta** 51, Fiorentina** 50, Hellas Verona 45, Sassuolo* 43, Torino** 38, Bologna** 34, Empoli 34, Udinese*** 33, Spezia 33, Samdoria* 29, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 22, Salernitana*** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno