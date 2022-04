Calciomercato Juventus e Roma, scelta già fatta | Arriva gratis

In questi ultimi mesi c’è stata un’inversione di tendenza sugli inglesi e i britannici in Serie A: ce n’è un altro che sogna l’Italia, tripla suggestione

Storicamente la Serie A è stata sempre ostile ai calciatori inglesi, che mai si sono davvero trovati a proprio agio in Italia. Un tipo di calcio troppo diverso per chi viene dalla terra d’Albione, così come dal resto della Gran Bretagna. Ma in questi ultimi due anni la tendenza è sicuramente cambiata. La più netta è stata la Roma, che poggia la difesa su Chris Smalling e ora anche l’attacco su Tammy Abraham.

La Juventus aveva preso Aaron Ramsey, gallese, ma non è andata decisamente come ci si aspettava. Il Bologna invece sta puntando positivamente su un talento scozzese come Hickey, e ovviamente il Milan che ha trovato in Fikayo Tomori il pilastro della difesa. Un cambiamento netto, notato anche dagli stessi giocatori inglesi che ora guardano alla Serie A con occhi diversi. L’ultimo è Jesse Lingard, che è diventato un potenziale obiettivo per tre club italiani. A riportarlo è il ‘Daily Mirror’, con il trampolino del contratto in scadenza con il Manchester United. Il trequartista si libererà a zero, ha provato a riconquistarsi un posto dopo i mesi fantastici al West Ham. Ma di spazio ne ha avuto davvero poco.

Occasione Lingard per la Serie A: ci pensa la Juventus e non solo

E allora secondo il tabloid la situazione di Lingard ha fatto drizzare le antenne a Milan, Juventus e Roma che sarebbero tutte interessante al giocatore. Le sue qualità non si discutono, i problemi sono stati relativi alla continuità, per colpa sua ma anche dello United che non ha mai davvero puntato su di lui. Tra queste i giallorossi potrebbero essere quelli più avvantaggiati dalla presenza di Mourinho, suo ex allenatore proprio ai Red Devils.

In Premier il giocatore piace al Newcastle e al West Ham, memore delle prestazione fantastiche proprio con la maglia degli Hammers. Lingard, a 29 anni, avrebbe quindi diverse opzioni in Inghilterra ma – contrariamente a quello che avviene di solito – sarebbe molto attratto da un’avventura in Serie A. Soprattutto dopo aver visto i suoi connazionali trovarsi bene e fare ottime cose nel nostro campionato, in primis il suo ex compagno Smalling e poi Tomori e Abraham. In ogni caso sia alla Juve che alla Roma e al Milan farebbe comodo un giocatore del genere, che può giocare sulla trequarti ma anche dare qualità a centrocampo come mezzala un po’ atipica.