Atletico croce e delizia | Uragano Simeone su Juve e Milan

Un calciatore seguito da Juventus e Milan avrebbe già deciso il proprio destino in vista del prossimo calciomercato: uragano Atletico Madrid

Successo molto importante quello ottenuto ieri dalla Juventus a Cagliari. Quasi un sospiro di sollievo per mister Allegri, che alla vigilia aveva sottolineato come non si trattasse di una gara in discesa. E la ‘Vecchia Signora’, non a caso, si è portata a casa tre punti in rimonta, con de Ligt e Vlahovic che hanno risposto alla conclusione fulminante di Joao Pedro.

Salutato definitivamente il sogno scudetto dopo il ko nel Derby d’Italia, i torinesi dovranno continuare a difendere con le unghie e con i denti il quarto posto da qui al termine dei giochi. Ancora in piena lotta per il principale trofeo Nazionale, invece, il Milan targato Stefano Pioli. Sulla strada dei rossoneri c’è il Torino, match che andrà in scena stasera a partire dalle ore 20:45. Bremer e compagni rappresentano un ostacolo assai arduo da superare, a maggior ragione considerando il periodo non ottimale del ‘Diavolo’ dal punto di vista psicofisico. Le due italiane, inoltre, stanno progettando diversi movimenti in vista della prossima sessione di calciomercato. Entrambe necessitano di un potenziamento rilevante a centrocampo e a tutte e due continua a piacere parecchio il profilo di Luis Alberto.

Calciomercato Juventus e Milan, Luis Alberto torna in Spagna: lo vuole Simeone

C’è aria di addio tra la Lazio e Luis Alberto. Il feeling con Maurizio Sarri, sin dall’approdo del tecnico ex Napoli sulla panchina biancoceleste, non è mai sbocciato. I capitolini dovranno realizzare cessioni importanti per rifondare la rosa, costruendola a immagine del proprio allenatore. Il classe ’92, in questo senso, appare sul piede di partenza, visto che per caratteristiche non rappresenta l’opzione ideale.

Ma per Juventus e Milan l’obiettivo pare complicarsi non poco. Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, anche l’Atletico Madrid sarebbe fortemente interessato e vorrebbe affondare il colpo su precisa richiesta di Simeone. L’operazione potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro. Decisiva potrebbe essere la volontà di Luis Alberto, che si sarebbe convinto definitivamente a tornare nella Liga. Juventus e Milan, dunque, appaiono più lontane.