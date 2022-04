Serie A, Inter-Verona 2-0: Barella-Dzeko, Inzaghi lancia la sfida scudetto

Vittoria facile per l’Inter contro il Verona: Barella più Dzeko e Inzaghi lancia il guanto di sfida nella corsa scudetto

Dopo la Juventus, l’Inter lancia un altro messaggio al campionato. La squadra di Inzaghi vince 2-0 contro il Verona una partita che non è stata praticamente mai in discussione. I nerazzurri partono forte e tocca a Montipò salvare su Perisic.

La manovra dei padroni di casa è fluida e porta spesso dalle parti del portiere avversario. In otto minuti il match prende la piega voluta da Inzaghi: al 22′ è Barella a dare il vantaggio all’Inter, al 30′ tocca a Dzeko mettere in ghiaccio la vittoria. Negli spogliatoi Tudor prova a dare la scossa al Verona che nella ripresa tiene più il pallino del gioco e si rende pericoloso in un paio di occasioni. Il risultato però non cambia: l’Inter vince e lancia la sua sfida a Milan e Napoli.

INTER-VERONA 2-0: 22′ Barella (I), 30′ Dzeko (I)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 67; Napoli e Inter 66; Juventus 59: Roma 54, Lazio 52; Atalanta* 51; Fiorentina* 50; Verona*** 45; Sassuolo 43; Torino* 38: Bologna* e Empoli 34***; Udinese** e Spezia*** 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16

*una partita in meno

**due partite in meno ***una partita in più