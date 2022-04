Sconfitta e follia Ronaldo: il Manchester United deve intervenire

Sabato da dimenticare per Cristiano Ronaldo: United ko contro l’Everton e ‘follia’ del portoghese nel post gara

Un sabato assolutamente da dimenticare per Cristiano Ronaldo. In campo il Manchester United è stato sconfitto dall’Everton per 1-0, vedendo ridursi ulteriormente le speranze di raggiungere un piazzamento Champions.

Una partita complicata per l’asso portoghese che ha dovuto fare i conti con il trattamento rude degli avversari (ha riportato una ferita allo stinco) e con l’ammonizione rimediata nel finale per aver calciato via il pallone con rabbia.

Un nervosismo che non è sfumato al triplice fischio del direttore di gara. Mentre stava raggiungendo gli spogliatoi alla fine della gara, Ronaldo è stato protagonista di un episodio sul quale ora occorrerà fare chiarezza. In un video diventato presto virale, il portoghese si avvicina ad uno dei tifosi (probabilmente dell’Everton) assiepati sulle transenne, gli prende un oggetto (sembrerebbe un telefono) e lo getta a terra rompendolo.

Furia Ronaldo: telefono rotto, cosa è successo

Questo è quanto sembrerebbe essere successo guardando le immagini del video. Un episodio che, secondo quanto riporta ‘Sky Sports’, è ora analizzato dal Manchester United. La società starebbe, infatti, indagando su quanto accaduto prima del rientro di Ronaldo negli spogliatoi. Certo il ritorno ai ‘Red Devils’ di CR7 sta andando in maniera completamente diversa dalle attese e quanto accaduto oggi riaccenderà ulteriormente gli interrogativi sul suo futuro.