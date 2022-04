Empoli e Spezia portano a casa un punto a testa: la giornata si apre senza gol

Empoli e Spezia si sfidavano quest’oggi per la trentaduesima giornata di Serie A. Le due squadre si sono divise la posta in palio con il punteggio di 0-0

La Serie A entra nel vivo. Adesso, veramente, non si può più sbagliare e ancor di più le squadre in questione lottano per la salvezza.

Oggi al Castellani è andata in scena Empoli-Spezia, una partita che nelle tabelle delle due squadre voleva dire tanto, tantissimo nella corsa salvezza. Siamo sinceri, sono i padroni di casa che ci sono andati più vicini a vincere la partita ma alla fine non ce l’hanno fatta. Fin da inizio partita, Pinamonti e Bajrami sembrano gli uomini più ispirati per i toscani. Entrambi creano un paio di occasioni importanti, ma senza riuscire a fare centro. Nel secondo tempo la musica non cambia. Prima La Mantia, poi Benassi hanno tra i piedi l’opportunità di firmare l’1-0 decisivo, ma Provedel è insuperabile. La partita finisce 0-0 con l’Empoli che sale a 34 punti in classifica, mentre lo Spezia è a 33.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 67; Napoli 66; Inter* 63; Juventus 59: Roma 54, Lazio 52; Atalanta* 51; Fiorentina* 50; Verona 45; Sassuolo 43; Torino* 38: Bologna* e Empoli 34***; Udinese** e Spezia*** 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16

*una partita in meno

**due partite in meno ***una partita in più