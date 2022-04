Il Milan mette la freccia, nuovo ’10’ e game over Juve

Un big può cambiare maglia in Serie A, apertura alla cessione con il Milan che scatta in pole e anticipa le grandi rivali di sempre

Sul campo, c’è da concentrarsi per una volata scudetto ancora lunga e difficile, ma in cui il Milan parte dalla pole position, sebbene risicata su Napoli e Inter. Dalla gara col Torino, si riparte per cercare di mantenere la vetta, in un turno in cui tutte e tre le contendenti rischiano qualcosa. I colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno, stiamo a vedere cosa accadrà.

Al tempo stesso, c’è già grande attività e fermento in vista del mercato. La dirigenza rossonera si muove per rinforzarsi nel miglior modo possibile, in vista di una prossima stagione che, scudetto o meno, dovrà vedere la squadra di Pioli confermarsi ad altissimi livelli in Italia e tentare un primo salto di qualità a livello europeo. Tra i reparti maggiormente sotto esame, la trequarti offensiva, dove la sensazione è che almeno un grande colpo possa arrivare. E c’è la possibilità che non si debba guardare molto lontano, ma a ciò che sta maturando in Serie A.

Milan, sprint per Luis Alberto: le cifre dell’affare

La Lazio infatti, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, valuta la possibilità di sacrificare Luis Alberto per finanziare il proprio mercato. Una rivoluzione totale prevedrebbe in realtà la partenza di Milinkovic-Savic, ma il serbo alla fine potrebbe anche restare, con lo spagnolo a fare le valigie. Lotito valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra che rende l’affare abbastanza alla portata. Sullo sfondo c’è sempre il Siviglia ma la sensazione è che il Milan, se l’affare gli interessa, possa inserirsi e bruciare la Juventus, ma anche l’Inter, altre compagini a cui il ‘Mago’ potrebbe fare davvero molto comodo.