Pogba torna in Italia: la scelta è stata fatta

Paul Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United. Da tempo si parla di un suo riapprodo alla Juventus

Ad oggi resta un mistero il futuro di Paul Pogba. In Inghilterra danno ancora qualche chance al Manchester United, ovvero al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Decisamente più probabile, invece, l’addio a zero dopo sei stagioni – soprattutto le ultime due – tutt’altro che esaltanti.

Il Paris Saint-Germain viene dato in pole, con la Juventus però pienamente in corsa per il cartellino del francese rimasto legatissimo ai bianconeri. Lo stesso si può dire della maggior parte dei tifosi juventini, sicuramente decisivi nella vittoria del sondaggio di Calciomercato.it da parte proprio di Pogba.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 Tanti giocatori in crisi o con contratti prossimi alla scadenza: chi vorreste rivedere maggiormente in Serie A? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 9, 2022

Ai nostri follower abbiamo chiesto chi vorrebbero rivedere in Serie A tra i giocatori in o prossimi alla scadenza, dando loro quattro nomi: Jorginho, Donnarumma, Lukaku e, appunto, Pogba. Il 29enne transalpino ha stravinto, prendendo il 42,2% dei voti. Secondo, prendendo la metà dei voti, Romelu Lukaku; poco dietro Donnarumma, quarto e ultimo Jorginho, anche lui in orbita bianconera.