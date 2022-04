Lo ha già comunicato al club: rinnovo e contropiede Juventus

Una mossa che in pochi si aspettavano e che potrebbe spiazzare la Juventus

Probabilmente fuori dalla corsa scudetto dopo il passo falso casalingo di settimana scorsa contro l’Inter nel derby d’Italia, la Juventus cercherà a partire da questa sera contro il Cagliari un successo per allungare sulle inseguitrici e blindare un quarto posto che da diverse settimane ha fatto suo.

La presenza in Europa, come sappiamo, diventa indispensabile per un club come la Juventus che in una fase storica complicata sul piano economico come quella che stiamo vivendo, non può assolutamente permettersi di rimanere fuori da una competizione così importante e dover rinunciare alle entrate che il piazzamento Champions League garantisce ogni stagione.

Non solo per un discorso economico, ma anche di prestigio, visto che la Juventus questa estate potrebbe fare un colpo importante a centrocampo. Sono tanti i noi riportati sul taccuino dei dirigenti bianconeri, anche se il preferito con molta probabilità rimane Jorginho, se escludiamo Pogba da questo ragionamento per via dell’ingaggio faraonico.

Calciomercato Juventus, Tuchel può cambiare il futuro di Jorginho

In riferimento al centrocampista italiano, in questo momento risulta molto complicato fare qualsiasi tipo di previsione. A fine mese il club valuterà infatti le offerte arrivate per il passaggio di proprietà, ma fino a quel momento in casa ‘Blues’ regnerà l’incertezza. L’allenatore Thomas Tuchel però un messaggio chiaro lo avrebbe già inviato ai futuri nuovi proprietari del Chelsea.

Stando a quanto scritto da ‘The Sun’, tra le prime richieste dell’allenatore tedesco alla nuova società vi saranno due rinnovi, quelli di Kantè e Jorginho. Entrambi, classe 1991, andranno in scadenza nel giugno 2023 e proprio per questo motivo Tuchel vorrebbe prolungare quanto prima gli accordi dei suoi centrocampisti titolari, per non rivivere altri casi Rudiger e Christensen, entrambi in scadenza e in procinto di dire addio.