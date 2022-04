Calciomercato Juventus, così salta la clausola | C’è l’annuncio

L’ultimo annuncio può cambiare i piani della Juventus sul mercato

Si prevede un mercato scoppiettante per la Juventus la prossima estate. Il club bianconero ha intenzione di spingere forte per ritrovare una squadra competitiva che possa tornare a vivere da protagonista la lotta allo scudetto. Per far in modo che ciò accada, uno dei reparti sui quali dovrà investire maggiormente è il centrocampo.

A gennaio Massimiliano Allegri ha ricevuto il primo rinforzo dalla società bianconera che gli ha regalato un mediano fisico e tatticamente molto utile come Zakaria. L’allenatore toscano dalla prossima finestra si aspetta però il vero top player, quello capace di restituire al centrocampo juventino una dimensione internazionale.

Tra i tanti nomi fatti nelle ultime settimane quelli più allettanti riguardano senza dubbio Paul Pogba e Jorginho. Obiettivi diversi e complicati da raggiungere allo stesso tempo, sebbene il francese del Manchester United – che in maglia bianconera ha giocato le migliori stagioni – andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, Xavi su Gavi: “Ottimista sul rinnovo”

Un altro calciatore seguito dalla Juventus è Gavi, centrocampista 2004 del Barcellona. La clausola da 50 milioni in particolare lo rende un obiettivo molto appetibile non solo per i bianconeri ma anche per diversi club in Premier League. Del suo futuro ha parlato Xavi questo pomeriggio in conferenza stampa, scoraggiando in un certo senso i desideri delle società sulle sue tracce.

Così l’allenatore sul rinnovo di Gavi e l’eliminazione della clausola: “Sono ottimista, lo sono per natura e il calciatore ha voglia di rimanere. Dipende dal club, dal giocatore, dal suo rappresentate, Ivan de la Peña. L’intenzione è che rimanga e bisogna solamente arrivare ad un accordo. Non mi sta pesando questo rinnovo. Ma merita di rimanere, lo dobbiamo tenere in considerazione”.