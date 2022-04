Doppio addio, il ribaltone fa tremare la Juventus

Si infiammano voci e rumors di calciomercato in vista della prossima sessione estiva. Protagonista la Juventus: tutti i dettagli

Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata oggi nell’ostica trasferta sul campo del Cagliari di Walter Mazzarri.

La squadra rossoblù, in piena lotta salvezza, è alla ricerca di punti pesantissimi mentre i bianconeri puntano a consolidare il quarto posto in classifica. Nel frattempo, si infiammano rumors e indiscrezioni di calciomercato. Sarà sicuramente protagonista in estate il Manchester United: i ‘Red Devils’ sono alla ricerca di un nuovo allenatore, e in pole position c’è Ten Hag. Rangnick si è recentemente espresso così sull’olandese: “Ten Hag è un top manager. Quello che so degli allenatori con cui il club ha discusso è che sono sicuramente i migliori sulla piazza. Ten Hag sarebbe farebbe sicuramente parte di questa categoria”.

Calciomercato Juventus, ten Hag punta de Ligt e Antony: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, nell’undici che starebbe delineando l’allenatore per la prossima stagione ci sono anche de Ligt, suo capitano all’Ajax, e Antony, l’ultimo gioiello fatto esplodere dal tecnico. La Juventus trema.