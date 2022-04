Allegri fa piazza pulita, fuori un altro: destinazione già decisa

Alla Juventus molte cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro. Massimiliano Allegri potrebbe perdere un altro titolare, ecco la destinazione

La Juventus è in un momento di ricostruzione e questo è chiaro. La sconfitta contro l’Inter ha sancito di fatto l’esclusione dei bianconeri dalla lotta scudetto, ma c’è ancora un quarto posto da blindare, obiettivo minimo in campionato – è vero -, ma che comunque porterebbe la tanto desiderata qualificazione in Champions League.

Però, in vista dell’estate, Massimiliano Allegri e la dirigenza della Vecchia Signora sfogliano la margherita a caccia delle occasioni giuste per migliorare la rosa. Un reparto in forte ricostruzione è sicuramente l’attacco. L’arrivo di Dusan Vlahovic, come centravanti puro, ha dato una sterzata al progetto offensivo dei torinesi. A giugno, però, la rifondazione sarà totale. Ormai lo sapete, a dire addio sarà Paulo Dybala che non ha rinnovato il contratto. E, a questo punto, ad andare via potrebbe essere anche Alvaro Morata. In tal senso, le ultime novità arrivano dalla Spagna.

Morata verso l’addio alla Juventus: possibile ritorno in Spagna

Sulla testa del bomber di proprietà dell’Atletico Madrid pende un riscatto decisamente costoso: dopo due stagioni in prestito per 10 milioni all’anno, i bianconeri dovrebbero versare 35 milioni di euro nelle casse dei biancorossi. Una cifra non proprio accessibile, anche perché i torinesi ora hanno anche altri obiettivi. È noto, infatti, l’interesse per Giacomo Raspadori come spalla ideale di Vlahovic in attacco.

Secondo quanto riporta ‘el gol digital’, proprio l’arrivo del calciatore italiano potrebbe frenare ulteriormente il riscatto di Morata. E il bomber spagnolo, già vicino all’addio a gennaio, potrebbe tornare in Spagna, ma non solo all’Atletico. Il Siviglia, infatti, starebbe già approfittando della situazione, trattando con l’ex Real. Un effetto domino concreto e una pista tutta da seguire sul calciomercato nei prossimi mesi.