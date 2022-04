L’Inter ha già il ‘piano’: rescissione e grande colpo in attacco

La strategia dell’Inter per l’attacco è molto chiara, sia in entrata che in uscita

Dybala o Lukaku, Lukaku o Dybala. L’Inter appare decisa a piazzare un grande colpo in attacco. Al momento i prescelti sembrano essere proprio quei due, anche se probabilmente solo uno potrà davvero (ri)vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Per il ritorno di Lukaku o il colpo a zero di Dybala, sarà necessaria comunque una partenza ‘pesante’. Precisamente, come conferma ‘Libero’, quella di Alexis Sanchez. E il motivo è piuttosto semplice oltre che noto: il cileno ha uno stipendio di 7 milioni di euro netti, al netto è quello che guadagna di più dell’intera rosa di Inzaghi. La dirigenza interista cercherà di liberarsene in anticipo di un anno rispetto alla scadenza del contratto, fissata per l’appunto a giugno 2023.

Nel contratto, anche se dalla società sono arrivate smentite, sarebbe presente una clausola da circa 4 milioni che consentirebbe ai nerazzurri di risolvere l’accordo già in estate. In ogni caso la risoluzione con buonuscita appare l’unica strada, considerato che l’attaccante va verso i 34 anni. Il futuro del ‘Nino Maravilla’, autore quest’anno di 7 gol (compreso quello decisivo siglato alla Juve in Supercoppa) e 5 assist, potrebbe essere in Spagna oppure in Argentina. A tal proposito si parla di un ritorno al River Plate.