Il derby tra Inter e Milan è già infuocato: lo prendono a zero

Inter e Milan non demordono nella lotta scudetto, ma allo stesso tempo il derby potrebbe proseguire anche sul calciomercato. Si scatena la sfida per il colpo a zero

L’Inter ora insegue, ma il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa nella lotta scudetto. Le due milanesi, però, non si sfideranno solo sul campo, ma con ogni probabilità anche sul calciomercato.

Sono diversi gli obiettivi che i nerazzurri e i rossoneri condividono in vista dei prossimi mesi e che potrebbero infiammare il tavolo delle trattative. Si pensi già solo a Gianluca Scamacca: il bomber del Sassuolo, che ha ormai una valutazione sopra i 40 milioni di euro, piace non poco a entrambi i club. Ed è giusto così. Ma il derby non si fermerà comunque all’attaccante neroverde. In Premier League, infatti, c’è un profilo che potrebbe ingolosire non poco entrambi i club, pronti a infiammare il derby sul calciomercato. Stiamo parlando di Juan Mata. Il trequartista spagnolo non ha bisogno di tante presentazioni. Prima con la maglia del Chelsea, poi con quella del Manchester United, non ha mai fatto mancare la sua qualità, andando un po’ troppo a corrente alternata. Ora per lui potrebbe arrivare l’ultimo grande contratto della carriera e forse addirittura in Serie A.

Inter e Milan a caccia di Mata: colpo a zero sul calciomercato

Il destino di Mata, quindi, potrebbe proseguire in Italia, ma andiamo nei dettagli. Secondo quanto riporta ‘ESPN’, Inter e Milan avrebbero già aperto il derby sul calciomercato per arrivare al centrocampista offensivo, che partirà a parametro zero. Il classe 1988 garantirebbe qualità in mezzo al campo e soprattutto sulla trequarti: un bottino di assist e potenzialmente anche gol non indifferente per le milanesi, ma non solo. Secondo gli ultimi rumors, infatti, anche altri club di Serie A sarebbero pronti ad accaparrarsi il calciatore, non solo Inter e Milan. Ne vedremo delle belle nelle prossime settimane per un colpo a zero sensazionale.