Torna Lukaku, la formula che sblocca l’affare

Nuove conferme sul possibile ritorno in Italia di Romelu Lukaku. Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra

Torna in campo l’Inter dopo il pesantissimo successo nel derby d’Italia, sul campo della Juventus, che ha rilanciato i nerazzurri nella corsa scudetto.

A decidere il match è stato il rigore di Hakan Calhanoglu, con l’attacco di Simone Inzaghi ancora una volta a secco. Dopo un girone di andata concluso con una media gol altissima, Lautaro, Dzeko e il reparto offensivo stanno faticando a trovare la rete con continuità. In questo contesto, si parla ormai da mesi del possibile ritorno a Milano di Romelu Lukaku, sempre più in rottura con Tuchel. Il tecnico tedesco è tornato a parlare così del belga: “Niente aiuterebbe Romelu Lukaku più di un gol, in questo momento. Non c’è niente che gli servirebbe di più al mondo di un gol per restituirgli autostima e fiducia nei propri mezzi. Mercoledì ha avuto una buona occasione e una d’oro, senza che sia riuscito a sfruttarne una… Posso assicurare, però, che Romelu si allena con grinta, professionalità e attenzione. Non sta pensando ad altro. E il Chelsea ha bisogno di lui”.

Calciomercato Inter, nuove conferme sul possibile ritorno di Lukaku

Dall’Inghilterra arrivano nuove conferme sul possibile ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da ‘footballinsider247.com’, infatti, il bomber belga è sempre più ai margini con Thomas Tuchel e vorrebbe tornare a Milano, come già espresso anche ufficialmente. L’affare sarebbe però possibile solo attraverso la formula del prestito, con Marotta pronto a fare uno sforzo per riportarlo in nerazzurro.