Juventus in formato futuro: de Ligt e Vlahovic valgono tre punti

La Juventus vince in trasferta contro il Cagliari, anche se non senza problemi: i tre punti per Allegri portano la firma di Vlahovic

Non è stata una prestazione esaltante quella dei bianconeri, che non hanno ripetuto quanto di buono fatto vedere contro l’Inter: questa sera, però, sono arrivati almeno i tre punti.

Quella contro il Cagliari è una vittoria che guarda al futuro, con Matthijs de Ligt e Dusan Vlahovic che hanno firmato le due reti della Juventus. A passare in vantaggio, dopo appena 10′, sono stati i padroni di casa con la staffilata di Joao Pedro. I bianconeri erano anche riusciti a trovare il pareggio, ma il gol è stato annullato dal VAR per un tocco di mano di Rabiot. Autore di una partita controversa, poi, il numero ’10’ della Juventus: Dybala ha catturato le critiche dei tifosi nel primo tempo, ma nella ripresa ha fornito l’assist a Vlahovic che ha deciso il match. Insomma, si salvano i tre punti e poco altro nella prestazione degli uomini di Massimiliano Allegri.

TABELLINO E CLASSIFICA

Cagliari-Juventus 1-2: 10′ Joao Pedro (C), 45′ de Ligt (J), 75′ Vlahovic (J)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 67; Napoli e Inter 66; Juventus*** 62: Roma 54, Lazio 52; Atalanta* 51; Fiorentina* 50; Verona*** 45; Sassuolo 43; Torino* 38: Bologna* e Empoli 34***; Udinese** e Spezia*** 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16

*una partita in meno

**due partite in meno ***una partita in più