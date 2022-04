Mbappe, altra svolta clamorosa: le cifre sono fuori dal mondo

Il futuro di Kylian Mbappe continua a tenere banco sia in Francia che in Spagna: spunta un nuovo clamoroso ribaltone

Il Real Madrid sogna Kylian Mbappe. E questo di certo non è un segreto, né un interesse recente. Da almeno due o tre anni il fuoriclasse francese sembra destinato al ‘Bernabeu’ e ogni sessione di calciomercato compie un passo in più verso questa direzione. Con buona pace del PSG, che rischia seriamente di vederlo andare via a parametro zero visto il contratto in scadenza a giugno.

Il Real Madrid in queste ultime finestre di mercato non ha fatto spese folli, ha puntellato mantenendo l’ossatura principale. Sono rimasti quasi tutti i big del ciclo vincente di Zidane, salutando solo Sergio Ramos che ha firmato proprio per il PSG, ma fino ad ora è stato un flop. Leonardo sta provando in tutti i modi a trattenere Mbappe, a convincerlo a firmare almeno un rinnovo dando più tempo alla società di organizzare le contromosse. E nelle ultime ore il pressing sembra aver dato clamorosamente i suoi frutti viste le indiscrezioni che stanno circolando in Francia.

Mbappe shock: 230 milioni in due anni

Se in Spagna sono ancora convinti e tranquilli della firma di Mbappe con i Blancos nelle prossime settimane, da parte PSG qualcosa sta cambiando. Le indiscrezioni circolate ieri mandano a un ribaltone che oggi si arricchisce anche delle cifre, a dir poco incredibili. Il francese, campione del mondo nel 2018, alcuni giorni fa aveva già lasciato una porticina aperta a Leonardo. E ora la stampa transalpina giura che Mbappe firmerà addirittura il rinnovo a maggio. In più c’è una questione relativa ai diritti di immagine tra il giocatore e il Real che rischierebbe di far saltare davvero il banco.

In queste ore il giornalista spagnolo Guillem Balague ha snocciolato qualche numero a ‘Cadena Cope’: il PSG avrebbe offerto a Mbappe 150 milioni di euro di ingaggio per altri due anni di contratto. Non solo, perché n entrambe le stagioni ci sarebbe un premio firma di 40 milioni, annuali. Il che porterebbe il conto a 230 milioni di euro. E ovviamente, con queste condizioni, il giocatore non può che farci più di un pensiero sulla permanenza sotto la Tour Eiffel.