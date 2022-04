Milan, ‘assist’ per il bomber del futuro: “Lo vedrei bene”

Il Milan sul mercato a caccia di un attaccante, per il prossimo bomber rossonero c’è uno sponsor d’eccezione che approva

Il Milan si lancia nella volata scudetto, più incerta che mai dopo il mezzo passo falso di lunedì contro il Bologna. Ma contemporaneamente pensa già al futuro e alla squadra dell’anno prossimo. Diverse le situazioni, in entrata e in uscita, che sta valutando la squadra mercato rossonera.

A Maldini e Massara arriva un consiglio da parte di un ex rivale. Rafa Benitez, ex tecnico tra le altre di Inter e Napoli, ha concesso una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Da profondo conoscitore delle cose di Liverpool, il tecnico spagnolo ‘approva’ il possibile colpo Origi. L’attaccante belga, lo ricordiamo, è in scadenza di contratto con i ‘Reds’ a giugno. Ecco le dichiarazioni di Benitez in proposito: “Lo vedrei bene in rossonero, il suo talento non si discute, ha un grande potenziale. Le incognite maggiori riguardano sempre le capacità di adattamento”.