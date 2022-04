Calciomercato Inter e Juventus, triennale e tradimento storico

Si prospetta un tradimento clamoroso in vista della prossima estate

Se lo scorso anno le big in Europa erano pian piano tornate ad investire grandi somme, dopo una finestra complicatissima per tutti sotto il profilo economico nell’estate 2020, in vista della prossima si preannunciano botti clamorosi di mercato, da maxi trasferimenti a grandi colpi a zero con ingaggi stellari.

In Serie A, ad esempio, diversi calciatori hanno già deciso di non rinnovare per poter firmare a costo zero con altri club. E’ questo il caso di Paulo Dybala che, scaricato dalla Juventus, ha iniziato a sondare il terreno per scegliere quello che sarà il suo prossimo club a fronte dei tanti interessamenti ricevuti nelle ultime settimane.

Altra cessione eccellente a costo zero in Italia sarà quella di Franck Kessié, centrocampista del Milan che – non avendo trovato l’accordo con i rossoneri per l’aumento richiesto per il nuovo contratto – ha già trovato l’intesa con il Barcellona e dal prossimo 1° luglio diventerà ufficialmente un nuovo giocatore blaugrana. Divenuto maestro negli ultimi tempi a pescare tra gli svincolati, il club catalano starebbe preparando un colpo altamente polemico.

Calciomercato Barcellona, offerti tre anni di contratto a Isco

Ebbene sì, dopo 9 anni di Real Madrid Isco potrebbe passare sulla sponda Barcellona a costo zero. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e vista la scarsa considerazione riservata nei suoi confronti negli ultimi anni dall’ambiente ‘blanco’, avrebbe deciso di non rinnovare. Negli ultimi giorni l’ex Malaga era stato accostato soprattutto al Siviglia, una suggestione che l’avrebbe riportato nella sua cara Andalusia.

Secondo quanto riferito invece da ‘soymadridista’, nelle ultime ore Joan Laporta – presidente del Barcellona – avrebbe offerto al calciatore un biennale con opzione per il terzo anno. Superate le proposte che Inter e West Ham avevano timidamente avanzato nei giorni scorsi. Nulla da fare con ogni probabilità anche per la Juventus che diverse volte è stata accostata al ragazzo, storicamente pupillo di Max Allegri.