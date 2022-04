Trattativa chiusa: Inzaghi e Mourinho battuti da Conte

Il Tottenham di Conte è già al lavoro in vista della prossima stagione. Operazione in B per il talento nel mirino di Inter e Roma

Il Tottenham di Conte ha messo la freccia, chiudendo o quasi l’operazione che gli consentirà di mettere le mani su uno dei migliori talenti che sta esprimendo ora il calcio inglese, seppur l’esplosione di quest’anno sia avvenuta in Championship, l’equivalente della nostra Serie B.

Piaceva a Inter e Roma, ma il suo futuro sarà dunque a Londra, sponda ‘Spurs’. Parliamo di Djed Spence, esterno destro di 21 anni autore di una grande stagione al Nottingham Forest. Il cartellino del ragazzo di origini giamaicane è però di proprietà del Middlesbrough, secondo ‘Evening Standar’ in trattative avanzate con la società di Levy. Qualcosa di più, l’operazione sembra essere davvero vicina alla chiusura.

Calciomercato Inter e Roma, Spence raggiunge Conte al Tottenham

Sul calciatore c’è anche l’Arsenal, ma il Tottenham è intenzionato a chiudere in tempi brevi quella che sarebbe una operazione da circa 15 milioni di euro.