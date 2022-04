Cambia agente e ribalta il mercato: 80 milioni sull’asse Juve-Milano

C’è un giovane attaccante che a suon di gol sta impressionando in questa stagione, anche in un contesto competitivo come quello della Champions. Cambio agente e piace a tutti, italiane comprese

Svolta importante nel futuro prossimo di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe 1999 che sta impressionando tutti gli operatori di mercato con una stagione da incorniciare. Si tratta di un centravanti tecnico, strutturato, forte fisicamente e con ampi margini ancora di miglioramento che ha già messo a referto 28 reti in stagione tra coppe e campionato, manifestando il suo valore a chiare lettere anche in Champions League, dove si sta giocando i quarti di finale col suo Benfica con un bottino personale di 5 gol.

Numeri quelli di Nunez che crescono di pari passo alla sua altissima valutazione economica che non accenna ad arrestarsi. Il 22 uruguaiano piace praticamente ad ogni top club europeo e la svolta importante arriva con il cambio d’agente. Lo stesso Nunez sul suo profilo Twitter ha recentemente annunciato: “Ci tengo a precisare che non rinnoverò il contratto con il mio rappresentante Edgardo Lasalvia. Voglio anche chiarire che né io né la mia famiglia abbiamo ricevuto minacce e stiamo bene”.

Quiero aclarar que no renovaré mi contrato con el que era mi representante Edgardo Lasalvia.

También quiero aclarar que ni mi familia ni yo hemos recibido ninguna amenaza y estamos bien. — Darwin Nuñez (@Darwinn99) April 7, 2022

Calciomercato, tutti pazzi per Darwin Nunez: cambio d’agente ed anche italiane in corsa

Il cambio di agente potrebbe essere anche il primo tassello verso un futuro diverso per Nunez che da tempo ormai ha attirato le mire di tantissimi club, italiane comprese. Come evidenziato da ‘Record’ peraltro Lasalvia chiede anche il 10% di un futuro trasferimento dell’attaccante del Benfica qualora andasse via la prossima estate. Dalla Premier League alla Liga fino alla Serie A: tutti pazzi per lui.

La stessa testata lusitana sottolinea come alcune squadre siano già posizionate tra Premier e Atletico Madrid, senza dimenticare squadre italiane come Juventus e Inter. Dal punto di vista delle cifre a dispetto dei 60 milioni ipotizzati inizialmente probabilmente ne serviranno almeno 80 visto che l’Almeria, suo vecchio club, detiene il 20% sulla rivendita. Secondo ‘Record’ l’Atletico sarebbe in vantaggio nella corsa a Nunez, mentre Manchester United, Tottenham, Arsenal, Newcastle e West Ham lo tengono d’occhio, senza dimenticare Inter, Milan, Barcellona, ​​Monaco e Bayern Monaco. I ‘Colchoneros’ peraltro sarebbero uno dei club preferiti dal calciatore, mentre l’altro è il Manchester City.