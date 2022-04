Calciomercato, Fiorentina al bivio: richiesta da 30 milioni

Si muove il mercato della Fiorentina che programma i movimenti della prossima estate

Arrivato per sostituire la fuga improvvisa di Gennaro Gattuso alla guida della Fiorentina, Vincenzo Italiano alla prima annata viola non ha fatto che confermare le ottime impressioni che aveva già mostrato alla stagione del debutto in Serie A sulla panchina dello Spezia.

Il tecnico, che a Firenze è subito riuscito nell’impresa di mostrare un buon calcio ed ottenere risultati importanti dopo appena un anno, ha fatto schizzare alle stelle l’entusiasmo della tifoseria, riuscendo ad esempio a rendere meno dolorosa la cessione dello scorso gennaio di un centravanti totale come Dusan Vlahovic. Fiorentina che per accontentare le richieste del suo allenatore sta già lavorando per la prossima stagione, tra riconferme, obiettivi di mercato e calciatori in uscita.

Calciomercato Fiorentina, le richieste del Real Madrid per Odriozola

Come riportato in Spagna da ‘Cadena Ser’, presto Fiorentina e Real Madrid dovranno discutere del prestito di Alvaro Odriozola. Il terzino spagnolo ha convinto praticamente tutti nel mondo viola, dalla dirigenza allo stesso Italiano. Insomma, dipendesse solamente dal club toscano, non vi sarebbero dubbi circa la buona riuscita del suo riscatto.

E invece, come spiegato dalla famosa emittente spagnola, il Real Madrid avrebbe fissato un costo pari a 30 milioni di euro per il cartellino di Odriozola. Un riscatto quasi proibitivo per la Fiorentina che vorrebbe evitare di investire una cifra del genere per un esterno di difesa. L’opzione più probabile a questo punto riguarda un possibile rinnovo del prestito, con la viola a quel punto disposta a farsi carico per intero dell’ingaggio percepito dal ragazzo secondo i termini del contratto con il Real Madrid.