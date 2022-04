Rivoluzione totale, Conte più Paratici: decisione presa

Possibile svolta per il futuro di Antonio Conte e Fabio Paratici: la scelta sembra ormai essere stata fatta

Almeno due grandi panchine pronte a cambiare padrone in Europa: Manchester United e Paris Saint-Germain devono decidere l’allenatore del prossimo anno, con Rangnick e Pochettino che andranno via a fine stagione.

Una doppia scelta che potrebbe avere ripercussioni a catene sulle altri big del Vecchio Continente. Se i ‘Red Devils’ sembrano essersi orientati su ten Hag, a Parigi la scelta pare essere ancora in alto mare. Zidane è in cima alle preferenze di Al-Khelaifi, ma si parla da tempo anche di Antonio Conte. Il tecnico salentino è al Tottenham, con Fabio Paratici, ma nei mesi scorsi le sue dichiarazioni avevano aperto la strada ad un possibile addio. Ipotesi che tutt’ora non è da escludere completamente, con la possibilità che il duo italiano si trasferisca insieme proprio al Paris Saint-Germain.

Calciomercato, niente Psg per Conte e Paratici

L’eliminazione dalla Champions League ha, infatti, fatto nascere una discussione profonda nel club parigino con una possibile rivoluzione che riguarderebbe non soltanto Pochettino ma anche Leonardo. Paratici potrebbe essere il prescelto da Al-Khelaifi e portarsi Conte.

Una possibilità che però sembrerebbe da scartare, almeno stando a quanto scrive ‘le10sport.com’ che analizza le mosse del duo del Tottenham. I due, infatti, stanno pianificando il calciomercato estivo degli Spurs e hanno individuato nel terzino sinistro una della priorità per la squadra. Un attivismo che in Francia leggono come un chiaro indizio di quel che sarà il futuro di Conte e Paratici: niente trasferimento a Parigi e un altro anno (almeno) a Londra per provare a portare il Tottenham in cima alla Premier League.