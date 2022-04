CMIT TV | Juve, l’annuncio sull’addio: “Lo ha già comunicato al club”

Grandi manovre di mercato sia per la Juventus che per l’Inter

In una finestra di calciomercato che difficilmente ci riserverà botti d’altri tempi, sia Inter che Juventus stanno osservando le possibili opportunità di mercato che potrebbero via via presentarsi. Entrambi i club stanno dunque tenendo d’occhio la situazione che riguarda il Chelsea, in vista di un possibile terremoto all’interno della propria rosa.

Per questo motivo nel pomeriggio è intervenuto in diretta sulla CMIT TV un grande esperto di Premier League come Lorenzo Amuso, con il quale abbiamo subito affrontato il tema Lukaku, ancora una volta deludente dei minuti giocati ieri contro il Real Madrid nella parte finale del match: “Se il Chelsea lo vuole scaricare? Sembra proprio di sì, e Lukaku se ne andrebbe volentieri. Ormai è un rapporto tra separati in casa e lo hanno dimostrato anche ieri. Una volta entrato ancora una volta non è riuscito ad incidere sbagliando un gol abbastanza clamoroso. Il rapporto con Tuchel è ai minimi storici, non vedo margini per un avvicinamento. Sicuramente Chelsea e calciatore non si opporrebbero ad un divorzio a fine stagione, ma c’è da far quadrare i conti. Il Chelsea ha fatto un investimento molto importante per lui, bisognerebbe come si cercherà di far quadrare la minusvalenza. Il passaggio di proprietà dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, a quel punto anche la questione Lukaku dovrebbe avere uno scossone”.

Uno scossone provocato negli ultimi mesi dal feeling mai scattato tra Lukaku e Thomas Tuchel: “Situazione strana anche perché l’arrivo di Lukaku era stato sostenuto da Tuchel che chiedeva un centravanti di peso che portasse tanti gol. Tuchel si aspettava un giocatore da 15-20 reti a stagione, che potesse completare la sua orchestra. Poi ci son stati problemi fisici che hanno rallentato l’inserimento di Lukaku in una squadra che aveva appena vinto la Champions League. E poi il sistema di gioco del Chelsea, che si è sempre basato su una manovra corale, inserimento di centrocampisti ed esterni, un gioco che non valorizzava le caratteristiche di Lukaku. Questi sono stati i due principali problemi, in aggiunta si può menzionare l’aspetto psicologico. Già in passato Lukaku aveva sofferto spogliatoi in cui la sua leadership si scontrava con altri giocatori di rilievo, quest’anno stiamo vedendo quanto già visto ai tempi del Manchester United”.

Calciomercato Juventus, colpo Rudiger: “Probabilità molto alta”

Non è il solo Romelu Lukaku ad essere stato accostato negli ultimi giorni a club italiani. C’è anche un altro attaccante come Werner che al Chelsea non se la sta passando particolarmente bene e potrebbe diventare un’occasione per il campionato italiano, come ammesso da Amuso: “Werner sta giocando meno di quanto ci si attendesse. Non so dire se ci siano motivi di scontro personale con l’allenatore, ma nelle gerarchie di Tuchel è ai minimi e questo alimenta i rumors. Io credo che per quanto riguarda il mercato del Chelsea, a prescindere dall’attivismo dei procuratori, bisognerà attendere almeno qualche settimana, non sappiamo ancora chi sarà il proprietario dei Blues e quali investimenti sarà disposto a fare. Solo a quel punto avremo un’idea più chiara, anche la posizione di Tuchel non è così sicura, dipenderà da chi subentrerà ad Abramovich. Qualsiasi previsione è davvero azzardata in questo momento”.

Il grande nome per il mercato italiano rimane quelli di Rudiger, sempre più vicino all’interesse della Juventus: “Nel caso di Rudiger è diverso, ha già dato degli elementi per immaginare che non legherà il suo futuro al Chelsea, sembra che abbia voglia di andarsene. Abbiamo visto Azpilicueta, nel suo contratto c’era una norma che consentiva il suo rinnovo automatico ed ha scelto di far valere questa norma ed ha rinnovato con il Chelsea. Rudiger non sembra che abbia la stessa intenzione, ma che voglia cambiare aria e anche qui le indiscrezioni raccolte sui media britannici lo spingono verso il ritorno in Serie A, con ogni probabilità con la maglia della Juventus”.

Bianconeri che in casa Chelsea, come spiegato da Lorenzo Amuso, hanno gettato lo sguardo pure su Jorginho da diverso tempo: “Non ci sono aggiornamenti, il calciatore sta pensando solo a questa stagione. Quello che doveva dire lo aveva già esternato verso dicembre/gennaio, ammettendo di non disdegnare un ritorno in Italia. Sembra evidente l’intenzione del calciatore, bisognerà capire se le società si troveranno d’accordo per la valutazione del giocatore stesso”.