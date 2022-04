Addio Juve: nuova proprietà e la trattativa si chiude

Bye bye Juve e Serie A: le ultime dalla Spagna danno il big in scadenza verso la Premier League. Ecco tutti i dettagli

La Juventus può dirgli addio. Ma non è la sola, anche Milan e Roma saranno probabilmente costrette a salutarlo. Possiamo dire, volendo, la Serie A: a meno di sorprese, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il futuro del big non sarà nel nostro campionato.

Il giocatore in questione è Corentin Tolisso, centrocampista francese in forza al Bayern Monaco e in scadenza di contratto a giugno. Fin qui non si sono registrati passi in avanti fronte rinnovo, per questo si parla soprattutto di un suo addio. A zero, naturalmente, col Real Madrid dato da diverse fonti in pole. Il motivo è semplice: la presenza di Ancelotti, estimatore e allenatore del transalpino già in Baviera. Ma oggi c’è la novità Chelsea, o meglio Tuchel speranzoso di strapparlo al collega.

Calciomercato Juventus, Milan e Roma: Tolisso può finire al Chelsea

Lo spagnolo ‘ElNacional.cat’ dà per possibile l’approdo di Tolisso al Chelsea. Il sito dice chiaramente che il nome del classe ’94 di Tarare sarà fatto da Tuchel alla nuova proprietà del Chelsea. Nuova proprietà e ‘colpo’ a zero Tolisso: lo scenario che si ipotizza è proprio questo, a svantaggio di Juve, Milan e Roma.