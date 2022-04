La Juve scarica Alex Sandro, scelto il sostituto

La Juventus è pronta a dire addio ad Alex Sandro, rivoluzione anche sulla fascia sinistra: ecco il sostituto

Sembra ormai arrivata al capolinea l’avventura in bianconero di Alex Sandro. Il terzino brasiliano è ormai da anni di fatto irriconoscibile e involuto rispetto alle prime stagioni a Torino.

Con un contratto in scadenza nel 2023, l’ex Porto sarà con ogni probabilità ceduto dalla Juventus per fare spazio ad un nuovo titolare di caratura internazionale. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il prescelto del club bianconero potrebbe essere Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Il brasiliano è un classe 1998, compirà 24 anni domani, ed è diventato uno dei punti fermi della squadra di Simeone. È tuttavia legato ai ‘Colchoneros’ fino al 2025 e in Spagna si parla di una valutazione di almeno 40 milioni di euro. L’ingaggio attuale da 4,5 milioni di euro netti non è invece insormontabile per la Juve, che risparmierebbe rispetto ad Alex Sandro. In ogni caso, servirà un importante sforzo economico per strappare Renan Lodi al club spagnolo. Staremo a vedere.