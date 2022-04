Bocciato da Xavi, sceglie la Serie A: affare da 45 milioni

Deluso dopo il rendimento dell’ultima stagione, è pronto a misurarsi con il campionato italiano

Difficilmente la prossima estate assisteremo ad un mercato particolarmente ricco in Serie A. Diversi club italiani, però, si stanno già muovendo alla ricerca di opportunità da cogliere in giro per l’Europa. Tra questi attenzione soprattutto ad Inter, Juventus e Milan, tutti e tre sulle tracce di un obiettivo comune per l’attacco.

I tre club, che insieme al Napoli occupano i primi quattro posti della classifica, dovranno ritoccare qualcosa nei rispettivi reparti avanzati. L’Inter potrebbe essere costretta ad esempio a sacrificare un big in attacco come Lautaro Martinez, per consentire alla società di poter fare un mercato importante. Un’ipotesi, questa, che Beppe Marotta vorrebbe evitare ad ogni costo per l’importanza che l’argentino ricopre nella squadra.

Manovre in avanti anche per il Milan, in attesa di scoprire quello che sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic tra rinnovo e ritiro. Discorso diverso invece per la Juventus che, dopo aver anticipato il colpo Vlahovic a gennaio, ha chiarito a Paulo Dybala che il suo futuro proseguirà lontano da Torino e sta già lavorando sul suo erede bianconero.

Calciomercato, Depay lascia il Barcellona e piace in Serie A

Considerate le esigenze dei tre club, un giocatore come Memphis Depay potrebbe far parecchio comodo. Stando a quanto riferito da ‘fichajes.net’, Inter, Juventus e Milan starebbero monitorando la situazione che riguarda l’attaccante olandese di proprietà del Barcellona.

L’ex Lione non verrà riconfermato da Xavi, che dal suo arrivo in panchina gli ha sempre preferito altri attaccanti. Il Barcellona considera dunque Depay in uscita, un calciatore che potrebbe consentire ai blaugrana di far cassa vista la valutazione del suo cartellino pari a 45 milioni di euro. L’olandese sembrerebbe interessato ad un futuro in Serie A, ma difficilmente a queste cifre potrebbe nascere una reale operazione di mercato.