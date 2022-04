CMIT TV | L’Inter ora trema: “Lo vuole portare alla Juve”

L’Inter si prepara al prossimo calciomercato, ma non saranno rose e fiori. I nerazzurri potrebbero perdere un big e occhio all’assalto della Juve

L’Inter è ancora in piena corsa per lo scudetto, soprattutto dopo lo 0-1 rifilato alla Juve e non senza difficoltà.

I nerazzurri ora hanno bisogno di confermarsi, in campionato come in Coppa Italia, per vivere un finale di stagione da protagonisti assoluti. Poi sarà tempo di calciomercato e di trattative, non così semplice per la Beneamata. Infatti, ci sarà da far quadrare i conti e per farlo alcune cessioni potrebbero essere necessarie. Cessioni pesanti, si intende. In molti parlano di Lautaro Martinez, ma l’argentino non è l’unico che potrebbe lasciare la Beneamata. In particolare, l’addio di Stefan de Vrij sembra ormai maturo, anche dopo una stagione non proprio esaltante da parte dell’olandese. Un annuncio sul futuro dell’ex Lazio ora potrebbe scuotere il mercato.

De Vrij dall’Inter alla Juve: l’ultimo annuncio

Delle cessioni dell’Inter e, in particolare, del possibile passaggio di de Vrij alla Juve ne ha parlato Fabio Santini, giornalista di ‘7 Gold’: “L’Inter venderà due grossi giocatori a fronte di due grosse offerte alle quali non potrà dire di no. Quella per de Vrij non sarebbe una grossa offerta, attenzione a Skriniar e Barella. Vero che Lautaro può partire, ma è anche vero che interessi reali su Lautaro non stanno arrivando. Su Barella ce n’è a iosa, l’Inter sta lavorando come l’anno scorso, cercherà di mantenere un assetto competitivo, ma dovrà cedere due giocatori. Ci sono offerte per Barella e per Skriniar, Raiola sta lavorando per un passaggio di de Vrij alla Juventus“. Insomma, la bomba è stata sganciata e il calciomercato è pronto a divampare attorno al nome di de Vrij. Occhio all’intreccio con la Juve.