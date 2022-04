Ha stupito tutti, Conte lo prende gratis: ritorno da favola

Antonio Conte potrebbe accogliere in squadra un calciatore speciale: il ritorno potrebbe avvenire a parametro zero al termine della stagione

Ci sono calciatori che non sono come gli altri e questo chi segue il calcio, per davvero, lo sa per forza. Ci sono campioni che diventano fenomeni e poi leggende, altri che svaniscono, altri ancora che scrivono la storia. E lì si parla di unicità.

Christian Eriksen, suo malgrado, il suo destino se l’è guadagnato e l’ha riscritto più e più volte, non solo per le cose di campo. E sarebbe già tanta roba da raccontare ai nipoti, quando sarà. Quando il cuore del danese si è fermato, in quegli attimi tremendi, feroci, interminabili, da vetri rotti, polmoni in ghiaccio e cuori (i nostri) in fiamme, in pochi avrebbero creduto di vederlo così. Ancora lui, sempre lui. E, invece, tra Brentford e Danimarca, Eriksen ha dimostrato per l’ennesima volta perché è una leggenda.

La tecnica è quella di sempre, la capacità di incidere sulle partite anche. In Italia non potremo più vederlo e ai tifosi dell’Inter manca (basti guardare i social, e non servirebbe), ma la sensazione è che il mondo del calcio stia vivendo una delle favole più belle degli ultimi anni. Perché, tra conti e riscontri economici, review, inchieste e chi più ne ha più ne metta, di amore per il pallone (quello vero) c’è bisogno. Eriksen fa rima con gioia e passione per il football, quello in salsa Uk, e non c’è bisogno di ulteriori dimostrazioni. Gol con la Danimarca, poi un altro e ricordiamo l’1-4 rifilato al Chelsea (gol anche lì): il mago con la 21 è tornato e nessuno può ignorarlo.

Dal grande ritorno al calciomercato: il Tottenham di Conte può riabbracciare Eriksen

Vederlo lì, al Brentford, non ce ne vogliate, ma fa un certo effetto. Con un retrogusto di ridimensionamento. E, infatti, dall’Inghilterra, ci fanno un po’ sognare e parlano di ritorno. No, non ci riferiamo all’Inter, non questa volta. Secondo ‘inews’, a riabbracciare Eriksen e per farne il playmaker del suo Tottenham, potrebbe essere Antonio Conte, proprio il tecnico che con lui all’Inter ha vinto lo scudetto. Non proprio un trasferimento banale, per uno che con gli Spurs ha ridisegnato le pagine del destino del popolo londinese e che con quella maglia in campo è sceso più di trecento volte. Il contratto con il Brentford scadrà al termine della stagione, quindi l’affare sarebbe gratis, per quanto riguarda il cartellino, ovviamente.

Ma non parliamo di denaro, piuttosto di romanticismo: Eriksen al Tottenham, nel calcio del Qatar, degli sceicchi, delle inchieste e dei gridi per la pace inascoltati è il ritorno che nessuno si aspetta, ma che, in fondo e anche in superficie, il mondo del pallone, nella sua vera essenza, si merita.