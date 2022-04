Molina resta in Serie A: 30 milioni all’Udinese

Molina è pronto a lasciare l’Udinese al termine stagione. I bianconeri vogliono 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Sull’argentino c’è il forte interesse di un club di Serie A. Ecco di chi si tratta

L’Udinese è pronta all’ennesima grande operazione in uscita. In questa stagione si sta mettendo in mostra Nahuel Molina. Più di Beto, gli osservatori di calciomercato dei grandi club, hanno messo gli occhi sul Nazionale argentino.

La sua annata è davvero di alto livello e i numeri ne sono una prova: il terzino, che domani compirà 24 anni, ha disputato 29 partite, tra Serie A e Coppa Italia, realizzando ben 7 gol e tre assist.

Dopo Rodrigo de Paul, un altro argentino, dunque, è pronto a spiccare il volo. Tutto lascia pensare che la prossima estate potrebbe arrivare il momento giusto per cambiare aria, per approdare in un grande club.

Calciomercato Juventus, sfida a Simeone per Molina

Il giornalista di SuperDeportivo, Cesar Luis Merlo, sostiene che l’Udinese per lasciarlo andare chiederebbe ben 30 milioni di euro. Una cifra importante ma i bianconeri hanno dato prova in passato di non fare sconti. Tutte le squadre che lo vogliono sono dunque avvertite.

Secondo il giornalista sarebbero due i club, che più di altri, vorrebbero mettere le mani su Molina. Si tratta della Juventus e dell’Atletico Madrid. Proprio i Colchoneros, che la passata stagione hanno battuto la concorrenza strappando al campionato italiano, de Paul. La squadra di Simeone è intenzionata dunque a concedere il bis. Andrà capito se i bianconeri di Massimiliano Allegri decideranno di spingersi fino a tanto per un calciatore, come Molina, considerato il perfetto erede di Juan Cuadrado.