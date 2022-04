Accordo già raggiunto: svolta e addio Juve

Le ultime voci di calciomercato non sorridono alla Juventus: un obiettivo dei bianconeri verso il top club, accordo già raggiunto

Che la Juventus contro l’Inter abbia giocato una delle sue migliori partite in stagione siamo bene o male tutti d’accordo. Paradossalmente, però, quando la ‘Vecchia Signora’ mette in mostra un piano più offensivo in campo, poi il risultato non le sorride. È successa la stessa cosa in Champions League all’Allianz Stadium col Villarreal, gara terminata nel modo peggiore possibile.

È abbastanza evidente come scarseggino idee e trame di gioco. Inoltre c’è indubbiamente poca qualità a centrocampo, il reparto fino ad ora più in difficoltà, a supporto dell’attacco. Non a caso la dirigenza torinese vorrebbe potenziare soprattutto quella zona, dove non può ovviamente bastare l’approdo di Zakaria. D’altronde stiamo parlando di un punto nevralgico, quindi le scelte andranno fatte con estrema accuratezza. Non solo la mediana però: i bianconeri riflettono pure sulla retroguardia. Da Chiellini, che potrebbe perfino ritirarsi senza Mondiale, a Bonucci e Cuadrado, diversi elementi hanno superato la soglia dei 30 anni. Urge, dunque, una decisa manovra di svecchiamento anche in ottica futuro. Cherubini, in questo senso, è già al lavoro da tempo per accontentare Massimiliano Allegri. Sappiamo che i torinesi apprezzano particolarmente il profilo in forza all’Ajax che porta il nome di Ryan Gravenberch.

Calciomercato Juventus, Gravenberch più lontano: c’è già l’accordo

Il gioiello gestito dal potente procuratore Mino Raiola è sotto la lente d’ingradimento di varie compagini importanti in Europa. Anche la Juventus lo monitora con molta attenzione, ma la pista in questione, però, pare si stia complicando parecchio a causa della prestigiosa concorrenza.

Stando a quanto riferisce la ‘Bild’, Gravenberch avrebbe già raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per trasferirsi in estate. I bavaresi adesso starebbero cercando di arrivare alla fumata bianca con l’Ajax. Gli olandesi chiedono 35 milioni di euro, mentre i tedeschi ne offrono per ora ne offrono 25 bonus compresi. Distanza non semplicissima da coprire, ma certamente avere in pugno l’intesa col calciatore rappresenta un grande vantaggio. Per la Juventus, invece, l’affare si fa estremamente in salita.