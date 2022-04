Non lo vogliono e approda alla Juve: firma a costo zero

Novità clamorose dalla Spagna per il calciomercato Juventus. Ai bianconeri si avvicina il top player sudamericano: operazione a costo zero

Non è fatta, ma in Spagna danno l’operazione ben indirizzata. Anzi, possiamo dire quasi scontata dopo che la big lo ha rifiutato. Addio e firma a zero con la Juventus.

Per Allegri il top player argentino in scadenza a giugno col Paris Saint-Germain: stiamo ovviamente parlando di Angel Di Maria. I francesi lo hanno scaricato, decidendo di non rinnovargli il contratto. Lui ne ha preso atto scegliendo come prossima destinazione la Spagna, precisamente il Barcellona, il rivale storico del Real Madrid dove il 34enne di Rosario – in possesso di passaporto spagnolo – ha militato quattro anni vincendo la Champions League nel 2014. Di Maria voleva il Barça, parliamo al passato perché secondo ‘ElNacional.cat’ i blaugrana gli hanno chiuso le porte dopo il no di Xavi, il quale non lo ritiene necessario al progetto. Un no che apre, o meglio spalanca le porte alla Juve.

Calciomercato, Xavi spinge Di Maria alla Juve: “Trattativa avanzata”

Di Maria-Juve, la fonte ispanica dà pressoché per certo il matrimonio a partire del prossimo luglio. La “trattativa” è “avanazata”, scrive, coi bianconeri come noto in ottimi rapporti col suo agente, vale a dire Jorge Mendes, lo stesso di un certo Cristiano Ronaldo…