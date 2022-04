Allegri e Agnelli nei guai, bloccato il mercato della Juventus

La Juventus studia le mosse per la prossima stagione, ma ha un problema per il mercato nel reparto offensivo: cosa blocca la situazione

La sconfitta di domenica sera in casa contro l’Inter, per la Juventus, ha chiuso la porta alle ultimissime chances di rientrare in corsa per lo scudetto. Ma le ultime gare di campionato saranno ugualmente fondamentali per i bianconeri, per tanti motivi.

C’è innanzitutto la necessità di assicurarsi almeno il quarto posto che significa Champions, la classifica sorride da questo punto di vista ma non si può abbassare la guardia. La Roma è a cinque punti, anche l’Atalanta vincendo il recupero con il Torino potenzialmente sarebbe alla stessa distanza, ecco perché già da Cagliari si deve riprendere a vincere. Nelle ultime giornate, inoltre, saranno fatte valutazioni importanti su alcuni protagonisti della squadra di Allegri per capire la loro compatibilità con il progetto futuro. Sono molte le posizioni piuttosto in bilico, con una situazione in particolare però che preoccupa il club e che può finire per ‘bloccare’ le mosse in attacco.

Calciomercato Juventus, la posizione di Kean complica tutto

C’è naturalmente il rebus Morata da sciogliere, nel suo caso la Juventus sarebbe disposta a trattenerlo ma solo se l’Atletico Madrid rivedesse al ribasso i famosi 35 milioni per il riscatto. E poi c’è Moise Kean, che solo a sprazzi ha fatto vedere qualche numero interessante ma globalmente non è riuscito a incidere. E’ il suo il caso più spinoso da gestire. La formula con cui è stato prelevato dall’Everton rischia di ‘bloccarlo’ in bianconero per un altro anno. Gli accordi con i Toffees infatti prevedono il prestito biennale con obbligo di riscatto. Una cessione, temporanea o definitiva, come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’ passerebbe necessariamente da una rinegoziazione totale dell’intesa con gli inglesi. Una strada che potrebbe farsi piuttosto in salita.