CMIT TV | Speciale Top e Flop Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale TOP e FLOP Serie A: stileremo la top 11 e la flop 11 dell’ultimo turno di campionato, quello di Juventus-Inter e del Milan che si è fermato contro il Bologna. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato.