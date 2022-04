Bufera Allegri-Vlahovic: “E’ peggiorato”

La Juventus prosegue la propria caccia in attacco, soprattutto dopo l’addio di Paulo Dybala che saluterà in estate. A gennaio è arrivato invece Vlahovic al centro del villaggio ma il rendimento è da migliorare

Tanta delusione per la Juventus dopo il ko casalingo rimediato nell’ultimo turno di campionato contro l’Inter. Ottima prestazione complessiva per i bianconeri che però non sono riusciti a concretizzare la supremazia territoriale trovando la via del gol. Nel mirino della critica anche Dusan Vlahovic, che insieme ad i suoi compagni di reparto, non è riuscito a scardinare l’attenta difesa nerazzurra.

Leggero calo realizzativo per il bomber serbo dal suo arrivo alla Juventus, club col quale ha messo a referto 4 reti in 8 apparizioni di Serie A per un totale di 5 su 12 considerando anche le coppe. Numeri buoni ma inferiori rispetto alle 17 reti in 21 presenze di campionato con la maglia della Fiorentina.

Juventus, Vlahovic bene ma non benissimo: attacchi social ad Allegri

Non esente da critiche quindi anche lo stesso Vlahovic, anche se sui social a finire nel mirino dei tifosi è stato soprattutto Massimiliano Allegri, reo secondo il pubblico di aver ‘depotenziato‘ l’attaccante serbo. Tanti infatti i messaggi su Twitter dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter:

#JuveInter

La Juve ha cambiato Vlahovic, ovvero, Allegri ha cambiato Vlahovic — antonio amato (@chiamaago) April 4, 2022

Il problema è che con Allegri i calciatori decrescono. Vedi Vlahovic. — Ai hod yu in Lexa (@hod_yu_in_Lexa) April 5, 2022

47 gol. Siamo la squadra che ha segnato meno tra le prime 10. L’acquisto di Vlahovic non ha portato l’impennata sperata. Continuo a pensare che il problema non siano gli uomini, ma gli schemi offensivi. — JC (@JCTweet_) April 5, 2022

#Vlahovic il problema della #juve non sono i giocatori ma chi li mette in campo, se la punta non riceve palle giocabili non può segnare , se non hai un gioco ma speculi sugli avversari sperando nel golletto non vinci niente, esci agli Ottavi e fai quarto in campionato #Allegri — giuseppe di florio (@pep2073) April 4, 2022

Vlahovic con Allegri è già peggiorato. Allegri sta depotenziando giocatori validi. — Giovincello Sbarazzino (@FabioCapellone) April 5, 2022

Vlahovic è peggiorato in 2 mesi di Allegri, ma peggiorato tanto — MGPG (@mgpg07) April 4, 2022

Sorrido pensando come Allegri abbia annullato Vlahovic, abituato a segnare un gol a partita, eppure gli “Esperti” di calcio mi assicuravano che non c’entra nulla la squadra, il gioco o l’allenatore, se un calciatore è forte segna sempre lo stesso…

Ve se ama ❤ — 𝓥𝓮𝓻𝓸𝓷𝓲𝓬𝓪_ (@veronica_faso) April 4, 2022