ESCLUSIVO | Kvaratskhelia-Napoli, closing in arrivo: un ex Milan l’intermediario

Il Napoli pronto a chiudere per il talentuoso classe 2001 georgiano Khvicha Kvaratskhelia: Zaccardo ha curato l’operazione

Khvicha Kvaratskhelia sempre più vicino al Napoli: come raccolto da Calciomercato.it da fonti vicine alla società azzurra, filtrano conferme che l’operazione è ai dettagli, che il closing sia davvero ad un passo. Senza colpi di scena al momento non prevedibili, il Napoli si assicurerà le prestazioni dell’ala sinistra nata a Tiflis il 12 febbraio del 2001.

Figlio d’arte, il padre Badri è allenatore ed ha giocato in carriera tra Georgia ed Azerbaijan, Kvaratskhelia è stata un’operazione curata come intermediario da un campione del mondo. C’è Cristian Zaccardo, infatti, alla mediazione di una trattativa che ha visto il Napoli interessarsi a questo talento da lungo tempo.

Il calciatore ha attratto l’interesse anche del Milan: la volontà del Napoli, però, è stata ferma: ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dopo diversi incontri con l’entourage ha trovato la quadra.

Napoli, le novità in attacco: Kvaratskhelia primo tassello

L’arrivo molto probabile di Kvaratskhelia potrebbe non esser l’unica novità in attacco per il Napoli. Lorenzo Insigne ha già firmato per il Toronto e lascerà a fine stagione, Dries Mertens ha il contratto in scadenza e l’opzione unilaterale a favore del club non è stata attivata. Ci potrebbe essere una trattativa per un prolungamento al ribasso, ma è questione tutt’altro che scontata in questo momento. Poi, c’è anche da analizzare la situazione di Andrea Petagna. Fermo ai box per un infortunio, al termine della stagione potrebbe chiedere di avere più spazio anche per giocarsi qualche chance di convocazione in Nazionale.

#Kvaratskhelia–#Napoli closing praticamente fatto: il 2001 sarà un nuovo acquisto con ogni ragionevole certezza. Dal club filtra che che manca poco per ufficializzare l’operazione in entrata: sarà uno degli esterni offensivi a disposizione di Spalletti @calciomercatoit — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) April 5, 2022

Su Osimhen, invece, la situazione resta immutata. Dovesse arrivare un’offerta a tre cifre, tra i 100 ed i 120 milioni di euro, allora se ne potrà anche parlare. In caso contrario, il nigeriano è blindato da un contratto importante e resterà a Napoli almeno un’altra stagione.